曼聯日前成功收購馬菲斯迪歷特同馬沙拉奧後，領隊坦哈格成功解鎖一個特別成就，就係自佢執教曼聯以來，買入球員啱啱好可以組成一隊「荷甲11人」(見表)。對於鍾意荷甲兵，坦哈格就否認自己偏心，表明買賣球員都係管理層共同決定。

馬菲斯迪歷特同馬沙拉奧由拜仁慕尼黑加盟，不過2人都曾經係坦哈格嘅阿積士舊部，統計顯示坦哈格上任以來，20個收購有11個係荷蘭人或曾經踢過荷甲，除咗6個來自阿積士，就連英格蘭中場美臣蒙特都曾經效力過維迪斯。除咗韋格賀斯同蘇夫恩岩拉伯特外，其餘9人仍然在陣。

對於呢個「巧合」，坦哈格就否認偏心：「我冇特別鍾意荷甲兵，首先買人係球會決定，冇一個收購係由我獨自定，多數都係由球探、收購部門、總監、體育總監一齊決定，唔會係一個人嘅諗法。」

奧拿拿【阿積士】

馬沙拉奧【阿積士】‧馬菲斯迪歷特【阿積士】‧利辛度馬天尼斯【阿積士】‧杜維爾馬拉西亞【飛燕諾】

美臣蒙特【維迪斯】‧基斯甸艾歷臣【阿積士】‧蘇夫恩岩拉伯特【烏德勒支、飛燕諾】

安東尼馬菲奧斯【阿積士】‧韋格賀斯【荷華高斯、阿爾克馬爾】‧約舒亞舒克斯【飛燕諾】