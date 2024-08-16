丹恩奴域：艾薩德力求火速反彈搶3分

衞冕卡塔爾超級聯賽冠軍的艾薩德，於上星期進行的首輪賽事，被倒戈相向的前射手保尼迪查攻入兩球，最終爆冷以1比2敗走艾沙瑪。

對艾薩德新帥菲歷斯山齊士來說，絕對不是一個好開始，不過，他們於該場比賽取得大部份的控球權，也錄得比對手更多的中目標射門次數，再加上阿克林阿菲夫於比賽末段12碼宴客，他們本應最少也能夠取得和局。

阿克林阿費夫毫無疑問是他們陣內的星級球員，我預期，他不會再次那麼運滯。而我最大的疑問，反而是新簽前鋒拉菲梅積卡究竟需要多少時間，才能夠融入球隊呢？我看到其一眾隊友為他製造了很多入波機會，今仗面對一支於上場失了6球的球隊，他應該有信心可以入球。

卡塔爾SC在新球季首場聯賽中落筆打三更，首場以1比6大敗於艾杜哈尼的腳下。

其實，他們於首兩輪聯賽便要硬撼國內兩支最勁的球隊，運氣認真麻麻，不過陣中的賓馬蘭高、卡連奴斯及施巴斯坦蘇利亞都有能力在進攻上為對手帶來問題，問題只是其防守的確是相當差勁。

防守上的重大責任將會落在查維馬天尼斯的身上，他需要保持球隊防線有良好的組織力，但今仗面對一支進攻時行雲流水的球隊，我認為他們將會陷於苦戰。艾薩德上星期輸波後將希望可以火速反彈，故我預計他們今仗可在攻入多個入球的情況下，輕鬆獲勝。