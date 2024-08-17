新兵舒克斯首戰入波　曼聯絕殺富咸

周六(17日)凌晨英超開鑼戰，曼聯主場出擊久攻不下，新加盟前鋒約舒亞舒克斯扮演救世主，首次披甲後備上陣，87分鐘射入全場唯一入波，以1比0擊敗富咸，旗開得勝，紅魔鬼今夏大肆增兵，初見成效。

曼聯今夏豪花近1.5億鎊(約15億港元)收購4位球員，當中只有右衞馬沙拉奧今場踢正選，紅魔鬼開波後立即搶攻，15分鐘般奴費南迪斯開出罰球，卡斯米路僅頂高。

跟住富咸門將賓特尼奴犯錯，般奴費南迪斯近門起腳，被呢位德國國腳擋出。曼聯上半場有61%控球率，6次射門，並創造2次入波黃金機會，但都失之交臂。

戰至61分鐘，曼聯主帥坦哈格作出「神換」，同時換入阿歷真度加拿祖及約舒亞舒克斯，果然立竿見影，兩人合作，加拿祖右路傳中，舒克斯第一時間起腳射入，呢位23歲前鋒因為踢完歐國盃，獲延長假期，錯過季前熱身賽，上場社區盾亦冇上陣，今場上演成「魔」處子戰，立即入波，表現令人驚喜。

約舒亞舒克斯亦成為繼雲尼斯達萊、阿歷山大畢拿、雲迪碧克之後，第4位首次為曼聯喺英超上陣就入波嘅荷蘭球員。

至於另1位新加盟荷蘭國腳馬菲斯迪歷特比賽末段後備上陣，協助曼聯保住勝果，曼聯近年簽入新兵，往往貨不對辦，約舒亞舒克斯今仗成為贏波功臣，馬沙拉奧亦交足功課，紅魔鬼終於買啱人。