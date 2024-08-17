舒克斯全能踢法　獲封「荷蘭卡尼」

約舒亞舒克斯(左)自稱是「9號半」球員。(Getty Images)

約舒亞舒克斯首次為曼聯上陣，就射入致勝1球，協助紅魔鬼新一季英超打響頭炮，呢位荷蘭國腳雖然只係後備上陣踢咗30分鐘，但憑出色表現，征戰球迷及英國傳媒，獲稱讚同哈利卡尼一樣屬於「全能中鋒」。

約舒亞舒克斯演出非常活躍，傳射出腳果斷，並且不時墮後協助組織攻勢，為隊友創造機會，被指踢法同英格蘭神鋒哈利卡尼相似。

舒克斯早前接受傳媒訪問時，透露自己最擅長位置其實係「9號半」：「我不時會返到中場，並非個人喜好，而係要為球隊整體着想，我唔係1位正宗9號射手，亦唔係10號中場組織者，嚴格來講，我係1位9號半。」賽後佢話今場入波係夢想成真。

呢位荷蘭國腳上季為博洛尼亞踢34場意甲，射入11球及4次助攻，可見佢的確唔係高產射手，但對於球隊中前場進攻串聯工作，發揮重要作用，一般相信，等海倫傷愈復出後，約舒亞舒克斯可以墮後踢第2前鋒，減輕般奴費南迪斯嘅工作。

至於由拜仁慕尼黑來投嘅右後衞馬沙拉奧今場踢咗81分鐘，演出亦可圈可點，球迷大讚呢位26歲摩洛哥攻守兼備，級數遠高於早前離隊嘅雲比沙卡，尤其是上半場表現簡直可以攞滿分。