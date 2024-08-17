19歲天才貢獻2助攻　「後麥總時代」PSG首戰大戰

周六(17日)凌晨法甲開鑼，上季冠軍巴黎聖日耳門(PSG)並冇受巨星基利安麥巴比今夏離隊影響，作客以4比1大勝勒哈弗爾，取得好開始，新加盟嘅19歲葡萄牙中場祖奧尼維斯後備上陣，貢獻2次助攻，演出搶鏡，PSG球迷可以忘記「麥總」。

PSG今場由李康仁、干卡路拉莫斯、16歲小將伊巴謙麥巴耶組成鋒線，效果出奇好，開賽3分鐘，干卡路拉莫斯傳波，由李康仁射入打開紀錄。不過，換邊之後，勒哈弗爾迅速扳平1比1，PSG等到84分鐘再次領先，祖奧尼維斯回傳，由奧士文尼迪比利頂入，僅過2分鐘，祖奧尼維斯再次貢獻助攻，由巴特利巴高拿射成3比1。

臨完場，高路梅安尼博到12碼，自己主射入網，為PSG奠定4比1勝局，值得一提，巴黎聖日耳門4個入波有3球來自後備上陣球員，祖奧尼維斯亦係下半場先至上陣，並有2次助攻，呢位19歲新星8月初以6,000萬歐元(約5.1億港元)轉會費由賓菲加加盟PSG，以行動證明自己物有所值。

不過，PSG贏波亦付出代價，干卡路拉莫斯踢咗20分鐘就傷出，仍未知需要抖幾耐。