亞冠盃2　理文東方旺角場出戰　9·18打頭陣

「亞冠盃2」周五（16日）已完成分組賽抽籤，亞洲足協（AFC）隨後更公布賽程，兩支香港代表理文、東方將以旺角大球場為主場。其中「黃黑軍團」率先打頭陣，暫定會在9月18日晚上8時主場迎戰越南球隊南定。

今季新增設的「亞冠盃2」分組賽將以主客制形式上演，每組頭兩名出線16強，而根據AFC公布，兩支香港代表理文、東方會以旺角大球場為主場。至於賽程方面，被抽入G組的去屆港超聯賽冠軍理文，首場分組賽即在9月18日晚上8時主場面對越南球隊南定，其餘兩場主場則為10月24日晚上6時硬撼泰國曼谷聯，以及12月4日晚上8時鬥新加坡淡濱尼流浪。

身處E組的東方，首輪分組賽則會先作客澳洲，直至10月3日晚上8時才鬥日本廣島三箭，之後兩場主場則在11月7日晚上8時、11月28日晚上6時，先後迎戰菲律賓卡雅和澳洲FC悉尼。

理文G組主場分組賽賽程：

9月18日 晚上8時 理文 對 南定 旺角大球場

10月24日 晚上6時 理文 對 曼谷聯 旺角大球場

12月4日 晚上8時 理文 對 淡濱尼流浪 旺角大球場

東方E組主場分組賽賽程：

10月3日 晚上8時 東方 對 廣島三箭 旺角大球場

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1月7日 晚上8時 東方 對 卡雅 旺角大球場

11月28日 晚上6時 東方 對 FC悉尼 旺角大球場