全面撻着半場即搶胡　阿仙奴閃擊驅狼

英超周六(17日)晚大戰，連續兩季做亞軍嘅阿仙奴，新季第一擊主場迎戰狼隊不勝無歸。「兵工廠」今季實力更上層樓，季前熱身展示出極佳狀態，火力極有保證，主場出擊必求先發制人，佢哋近4場賽事，半場總入球全開2球或以上，1.5球嘅半場大值博。(Now 621周六晚10時直播)

阿仙奴今個夏天雖然只簽入意大利守將卡拉科利，不過球隊嘅上升勢頭持續，佢哋上季最後18場聯賽有16勝1和1負戰績，絕對係冠軍級走勢，最終僅輸畀王者曼城。阿仙奴今年初安排夏維斯踢箭頭後，火力大幅上升，而且加比爾捷西斯亦克服傷患，季前熱身重拾佳態，阿仙奴入球能力唔使懷疑。

阿仙奴季前熱身表現出色，贏過曼聯、利華古遜同里昂3支勁旅，而且佢哋入局快，經常喺上半場就發動搶攻，對利華古遜半場就領先3比0，近4仗半場總入球開晒2球或以上。

狼隊喺加利奧尼爾領軍下，踢法同樣進取，前線有黃喜燦等靈活球員，面對阿仙奴強攻亦會伺機反擊，不過葡萄牙守將尼爾遜施美度停賽，防線睇怕頂唔得幾耐，預計上半場會駁火，中位數1.5球嘅半場大值得捧場。

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