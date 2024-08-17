一局不失　男拔、長天晉級「青協皇者盃」決賽

由香港青年協會社區體育部主辦，集合多支中學學界男子排球精英隊伍的第1屆「青協皇者盃」，周六（17日）在宣道國際學校展開8強和4強賽事，成功定出決賽戲碼，將由拔萃男書院硬撼長沙灣天主教中學，而季軍戰則是順德聯誼總會翁祐中學對順德聯誼總會鄭裕彤中學。

是日8強賽事率先在早上10時展開，經過一輪爭鬥後，兩場4強賽事分別為順德聯誼總會翁祐中學對拔萃男書院、順德聯誼總會鄭裕彤中學硬撼長沙灣天主教中學。8強直落兩局擊敗聖公會鄧肇堅中學的順德聯誼總會翁祐中學，來到4強繼續憑主攻手陳俊軒多次扣殺得分，但輕取香港道教聯合會圓玄學校第二中學晉級的拔萃男書院，整體實力佔優，加上副攻手古靖堅個人貢獻11分，最終連贏兩局25比20、25比18殺入決賽。

至於另一場4強大戰亦同樣鬥得緊湊，8強贏聖芳濟各書院的長沙灣天主教中學，4強再靠隊長嚴家樂個人獨取21分下，以25比18、25比21直落兩局，挫有主力李海峰取得10分的順德聯誼總會鄭裕彤中學，將與男拔爭奪冠軍寶座。值得一提，男拔與長天同樣在晉級過程未失一局，盡顯霸氣！