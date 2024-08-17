咩話？曼城降班賠率7倍　仲熱過般尼茅夫

曼城已經連奪4季英超冠軍，無疑屬於今季捧盃大熱，但與此同時，「藍月亮」財政違規案將於下月展開聆訊，一旦罪成，可能被判罰降班，有外國博彩公司開出新一季英超降班球隊盤口，曼城只有7倍，甚至熱過般尼茅夫，似乎曼城要打甩官司，並唔樂觀。

曼城上年2月被英超賽會控告違反財務規定，涉及控罪達到115條，包括未有準確提供財政收入、領隊薪酬，亦未有遵守財政公平規例，以及未有配合英超執法調查等。如果罪成，輕則罰款扣分，最嚴重係褫奪之前嘅聯賽冠軍、踢出英超，甚至完全踢出聯賽系統。

曼城喺官司陰霾影響下，以7倍成為降班球隊第9熱門，僅次於李斯特城(1.4倍)、葉士域治(1.73倍)、修咸頓(2.05倍)、愛華頓(3.2倍)、諾定咸森林(3.4倍)、狼隊(4.3倍)、賓福特(6倍)、富咸(6.5倍)，甚至熱過9.5倍嘅般尼茅夫。

再睇另外2支爭標球隊阿仙奴及利物浦嘅降班賠率都係1001倍，反映曼城被罰降班嘅風險非常高。英國傳媒指財政違規案將於明年1月宣判結果，到時就知曼城命運。