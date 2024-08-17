夏維斯沙卡互送助攻破網　阿仙奴擒狼隊

周六晚(17日)英超10點場，阿仙奴主場迎戰狼隊。「兵工廠」憑夏維斯及布卡約沙卡上下半場互送助攻破網，以2比0贏波全取3分，新球季開靚個頭。

主場出擊嘅阿仙奴擺三箭頭全攻型陣容，夏維斯打正前，布卡約沙卡同加比爾馬天尼利左右輸送，三人上半場表現活躍，並於25分鐘開紀錄，布卡約沙卡右路傳中，夏維斯頭槌勁頂破網，為阿仙奴領先1比0。

狼隊其後反撲，上半場最近磅一次係挪威中鋒史特蘭拿臣頭槌勁頂，但過唔到大衞拉耶十指關；完半場前加比爾馬天尼利有擴大比數機會，但佢太獨食窄位勁射高出，半場阿仙奴領先1粒。

下半場狼隊愈打愈有，一度反客為主壓住阿仙奴狂攻，阿仙奴則嘗試搵燕梳球，包括夏維斯同馬田奧迪加特勁射，但都係差少少；戰至74分鐘，夏維斯送助攻，布卡約加卡右路引球入禁區，連串假動作後勁射近柱入網，阿仙奴贏到2比0完場。

同晚另一場諾定咸森林對般尼茅夫，森林開賽7分鐘就有巴西中場丹尼路恐怖受傷，當時丹尼路同對方安東尼施美安碰撞，升起爭波嘅丹尼路落地時，左足踝呈90度角變形，現場即時圍布治理，之後送院，賽事停賽數分鐘後重開。