「小趙蕊蕊」助中國女排險勝北韓　亞洲東區賽伊館爭后冠

「2024 亞洲東區女子排球錦標賽」經過賽會休息日後，周六(17) 於伊利沙伯體育館上演準決賽及名次賽。中國隊憑隊長李晨瑄取得全場最高29分，助球隊以3:2擊敗北韓隊，驚險晉級決賽，將再鬥日本隊爭冠軍。中國香港隊則在名次賽以直落三局擊敗中國澳門隊，將與中華台北隊爭奪第五名。

中國隊早早入局率先取得領先優勢，縱使北韓有主將鄭真心取得隊中最高24分，兩度為北韓隊追平局數，但中國隊除了隊長李晨瑄拿下全場最高29分外，有「小趙蕊蕊」之稱副攻手王奧芊亦貢獻21分。儘管北韓隊先有拿下決勝分的機會，但中國隊仍憑著多次強勁進攻反勝，結果在決勝局贏「刁時」18:16，險勝局數 3:2 (25:22、19:25、25:12、22:25、18:16)。李晨瑄賽後指出這場賽事困難的地方是不熟悉對手的特點，能夠勝出比賽有賴隊友的相互團結和努力。周日與日本爭冠軍，因為分組賽曾輸給對方，所以會抱著衝擊上去的心態打這場比賽。

至於中國香港隊在5-8名名次賽以局數 3:0 (25:18、25:19、25:16) 拿下中國澳門隊。雖然中國香港隊於比賽初段入局較慢，然而在賽事中後段及時調整狀態，重新掌控比賽節

奏，最終順利勝出，將與中華台北隊爭奪第五名。賽後，被問及對戰中華台北隊的部署，中國香港隊自由人張曉諾表示：「希望明天的接發球可以做得更好，加強一攻的威脅，藉此減弱對方防反效率。」

至於首場中華台北隊以較佳的整體實力，順利以局數3:0 (25:17、25:15、25:15）完勝蒙古隊。蒙古隊將與中國澳門隊於第七、八名名次賽爭奪首勝。尾場日本隊藉着穩定的攻防，以直落三局 (25:20、25:16、25:19) 輕取南韓隊，晉級冠軍戰。而南韓隊則與北韓隊會師季軍戰。