C朗又輸決賽狂辱隊友　拒領獎牌憤怒離場

葡萄牙球星C朗拿度喺沙特無冠魔咒延續，周日(18日)凌晨沙超盃決賽，C朗雖然入波為艾納斯領先，但球隊下半場崩潰被希拉爾連轟4球慘敗，再一次喺決賽飲恨。愈踢愈躁嘅C朗輸到第4球後，即場諷刺隊友「恰眼瞓」兼「瀨屎」，完場後更即時憤怒離場抗議，連亞軍獎牌都唔拎。

C朗上仗1入波1助攻率艾納斯入沙超盃決賽，今場繼續施展入球功架，完半場前建功為艾納斯先開紀錄。不過希拉爾不愧係沙特班霸，換邊後大發神威，米連高域沙域、阿歷山大米祖域(2球)同馬爾甘喺17分鐘內連入4球，希拉爾最終反勝4比1奪冠。

當艾納斯輸到1比4之後，喺中圈等開波嘅C朗明顯不滿，做出「瞓覺」同「只識收錢、踢到瀨屎」嘅動作批評隊友表現，呢位39歲老將完場後更一言不發直奔更衣室，連亞軍獎牌都拒絕領取。C朗喺沙特幾乎每場作客賽事，都會被敵對球迷高呼「美斯」挑釁，今場中立場踢亦唔例外，令C朗心情更差。

C朗自2023年初加盟艾納斯後，連續兩季聯賽都排第2位，上季國王盃決賽又輸畀希拉爾屈居亞軍，今次再一次喺決賽飲恨，令佢嘅沙特生涯仍未得到正式賽事冠軍。其實艾納斯上年夏天曾贏過「阿拉伯冠軍盃」，但呢項賽事未獲國際足協承認，只被視為熱身賽。