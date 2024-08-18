「青協皇者盃」決戰　男拔撼長天爭做學界王者

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雲集一眾學界精英角逐的「青協皇者盃」男子排球賽，經過周六（17日）一輪龍爭虎鬥後，周日（18日）將假宣道國際學校舉行決賽，由拔萃男書院對長沙灣天主教英文中學。兩隊繼港九D1中學校際排球比賽男子A Grade決賽再次交手，賽前男拔主力古靖堅盼隊友可以放鬆心情，而長天隊長嚴家樂則直言希望復仇。（on.cc東網周日下午1時起直播/ 香港青年協會社區體育部 HKFYG Community Team Sports、 睇體及東網體育Facebook/ 睇體Youtube同步直播）

拔萃男書院先後擊敗香港道教聯合會圓玄學院第二中學、順德聯誼總會翁祐中學殺入決賽，副攻手古靖堅更在4強對翁祐中學獨取11分，惟這名效力甲二小龍的小將，卻認為球隊表現仍有進步空間：「4強大家比較緊張，令發揮崩緊，未可盡情發揮。第一局初段未能跟到對方節奏，直至中段才找到對付他們攔網的方法。」提到決賽對手，古靖堅表示需要小心提防對方嚴嘉樂：「長天很難打，早前在學界A Grade決賽亦僅險勝2比1。長天的重心球員屬於嚴嘉樂，他的打點很高、十分難守，唯有盡力攔好。」

至於長沙灣天主教英文中學8強先挫聖芳濟各書院，之後再擊敗順德聯誼總會鄭裕彤中學晉級決賽，陣中效力甲一禮勤的隊長嚴家樂，4強個人更轟下21分，他卻謙稱自己表現僅屬「正正常常」：「始終在學校外面打最多比賽，取多點分亦正常。」長天早前在D1男子A Grade決賽僅負男拔，嚴家樂承認對方實力的確強勁，但強調自己十分渴望復仇：「參加競技運動當然想取冠軍，每次都是第2會很不甘心，希望大家今次士氣、狀態可以更好。不過男拔個人實力平均、點點開心，加上戰術又配合得很好，很影響我們攔網。」