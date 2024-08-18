意甲開鑼狂爆冷　米蘭雙雄齊失分

周日(18日)凌晨新一季意甲開鑼，立即連環爆冷，上季冠軍國際米蘭、亞軍AC米蘭不約而同打和2比2失分。最令人嘖嘖稱奇，首日4場比賽全部和波，似乎各隊球員抖完暑，仲未上力。

國際米蘭上季以19分優勢超班捧盃，但今場揭幕戰作客熱拿亞，卻陷入苦戰，開賽20分鐘就失守，熱拿亞利用罰球攻勢，由後衞禾利亞高補射入網。不過，國米好快扳平，尼高路巴列拿右路傳中，馬古斯杜林頭槌破網，呢位法國國腳82分鐘再入1球，為國米反超前2比1，以為穩袋3分。

不過，踢到補時，國際米蘭中堅恩比錫克喺禁區內犯手球，球證睇完VAR後判罰12碼，熱拿亞前鋒祖利亞美斯亞斯主射雖然被門將恩尼森馬撲出，但佢立即補射入網逼和2比2。

至於AC米蘭主場對拖連奴，戰況更加峰迴路轉，A米一度落後2球，去到88分鐘靠新加盟前鋒艾華路莫拉達後備上陣入波，追番1球，補時5分鐘，另1位後備上陣球員諾亞奧卡科勁射入網，為AC米蘭驚險逼和2比2。

此外，帕爾馬打和費倫天拿1比1，安玻里同蒙沙打和0比0，意甲開鑼首日4場比賽全和。