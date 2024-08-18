艾殊利高爾：馬利斯卡主打傳控　車仔適應需時

對車路士來說，沒有比首仗就要鬥曼城更艱難了，不幸中的大幸，是他們今場不用作客曼城球場。

車路士新任領隊馬利斯卡之前在曼城擔任球員發展教練，跟哥迪奧拿一起度過一段美好時光，但今仗他必須把舊情放在一邊，希望其藍戰士能夠從這支令人驚嘆的曼城身上取得分數。

馬利斯卡上任後為車路士帶來與之前截然不同的足球理念，到目前為止從熱身賽觀察所見，我認為球員還沒完全適應。顯然地，所有新帥都需要時間來植入他們的風格，但馬利斯卡對比賽時球員企位上的嚴謹結構，加上企圖以控球來掌管比賽作主導的風格，與近年着重打高位壓迫及突擊的風格，可謂大相逕庭。

此外，領隊不但要專注於場內的戰術部署，也同時需要操心場外的情況。車路士一隊目前多達50名球員，馬利斯卡如何能讓每個人都開心，並保持球隊的和諧，將是十分有趣的課題。車路士球迷肯定會對干拿加歷查及杜利奧查洛巴即將離隊感到失望，畢竟他們二人都是球隊的青訓產品，所以新加盟的球員，要火速讓球迷留下深刻印象。

車路士隊長列斯占士今仗需要停賽，預料馬路古斯圖會取以代之。作為一名前閘位球員，我真的喜歡這位球員，尤其在季前熱身賽中大部分客串左閘時，其踢法給我留下深刻印象。

另一邊廂，曼城在社區盾擊敗曼聯後，以另一個獎盃拉開了新球季的序幕。正如我上仗賽前預測，曼城最後順利奪冠，而陣中的大牌球員及強大的板櫈深度，讓他們最終衝過終點線。

基亞利殊甚至能否趕及傷愈復出今仗仍是未知之數，我懷疑我們是否會看到像基爾獲加、史東斯、洛迪卡斯簡迪和菲爾科頓等主力登場，他們自歐國盃決賽後，就沒有為球隊踢過任何比賽。這可能是車路士偷雞的黃金機會，但同時間奇雲迪布尼、謝利美杜古、歷高利維斯和魯賓戴亞斯等，預計將回到正選陣容。

車路士近6次對曼城都未贏過，儘管上季聯賽兩戰曼城皆不敗，包括在史丹福橋的4:4經典和局。我認為今場將不會再看到這種情況，皆因這只是雙方今季首場聯賽，我預計曼城最終會擊敗車路士。