馬利斯卡跟過哥帥搵食　車仔「細」抗曼城

英超開咧首輪即爆重頭戲，「雙藍會」車路士主場迎戰曼城。「藍戰士」今季由曾擔任「藍月亮」助教嘅馬利斯卡領軍，呢位44歲意大利少帥熟晒「師傅」哥迪奧拿戰術思維，有助作出針對性部署，加上兩隊近6次聯賽交鋒，5次總入球開2球或以下，2.5球入球細值得捧場。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

馬利斯卡上季帶領李斯特城封王英冠後，隨即被「車仔」挖走，佢曾經喺曼城青年軍工作，2022年成為哥帥副手，對「藍月亮」底蘊相當熟悉。雖然車路士季前熱身賽表現麻麻，但馬利斯卡話搵到問題所在，好似防線球員太輕出，壓得太上，變成壞習慣，相信會重點堵塞後防漏洞，曼城班進攻球員今場未必有太多空位發揮。

曼城方面有多位主力參與今屆歐國盃，搞到延遲歸隊嚴重影響季前備戰，上場社區盾所見，佢哋對住曼聯就佔唔到甜頭，落後下要踢到89分鐘先逼和1比1，最終靠互射12碼捧盃，球員狀態明顯未足。

西班牙中場洛迪卡斯簡迪更因為缺態，今晚唔會上陣，加上祖利安艾華利斯轉投馬體會，熱身賽表現活躍嘅翼鋒奧斯卡波比受傷長抖，單靠艾寧夏蘭特數胡難以信賴，想攻入「車仔」大門唔係咁易。

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