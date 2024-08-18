銀牌男籃揭幕戰　晉龍WTS挫晉裕旗開得勝

香港籃球銀牌賽男子高級組賽事周日（18日）展開，頭場升班球隊晉龍WTS以72：57力挫上季第6的晉裕。

晉龍WTS今季由甲二升上甲一，銀牌首戰面對上季排第6的晉裕，兩隊派出「全華班」應戰，惜入局稍慢，3分鐘僅戰成4：4，其後兩隊各有領先，戰成10：10。晉龍WTS由劉家榮籃底得分加上王健朗連取4分打出6：0攻勢拉開，首節領先16：11。

第2節倒戈出戰的劉子禮為晉龍WTS轟入三分球，加上劉家榮、葉俊鋒得分，打出7：1攻勢繼續擴大領先優勢。晉龍WTS防守奏效令晉裕命中率急降，半場落後至22：36。

換邊後，晉龍WTS的劉家榮強攻內線連取6分，加上的三分球，助球隊拋離至45：22。晉裕長達近3分半鐘未有得分，由趙蕸雄得分「止血」，晉龍WTS體力源源不絕，區浩軒、羅卓熙快攻得分，助球隊領先多達25分。晉裕此節靠蕭俊傑單節轟15分，狂追至43：58。

第4節晉龍WTS由黃子聰、王健朗輪流命中三分，羅卓熙搶截得手快攻上籃，領先至66：45。晉裕蘇志樂單節攻入8分，助球隊收復失地，但為時已晚，晉龍WTS最終以72：57取勝。

晉龍WTS今場有4人得分上雙，羅卓熙取13分，倒戈出戰的劉家榮亦有13分，黃子聰得12分，區浩軒則有10分進帳，晉裕僅兩人有雙位數得分，蕭俊傑轟全場最高24分，另有蘇志樂取18分。

晉龍WTS下場（8月29日）將大戰滿貫，至於晉裕則將於8月21日對永倫和漢友之間的負方。