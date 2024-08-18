柔道亞青賽香港開戰　港隊3女將首日擸1銀2銅

「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站周日（18日）在佐敦龍堡國際展開，首日率先舉行青少年組賽事。最終港隊取得1銀2銅的佳績，周一（19日）將會派出另外12名代表，參加青年組，衝擊獎牌。

港隊是日派出12名代表參賽，最終完成上午賽事後，簡柏露在女子44公斤以下級循環賽頭兩輪，先後擊敗中國和泰國選手，縱使「柏露」在最後1輪不敵中華台北選手，但已率先為港隊奪得1面銀牌；而男子55公斤級以下的林毓藝、66公斤級以下楊永逸、女子52公斤級以下的何心言及63公斤級以下的麥靜文，則晉級下午的銅牌戰。

雖然林毓藝及楊永逸先後撼負，幸好何心言和麥靜文分別擊敗泰國及澳洲對手，最終港隊以1銀2銅完成青少年組賽事，周一將會派出何樂怡、劉允兒及林毓譽等12位運動員，出戰青年組。

港隊首日奪得1銀2銅，教練張焯傑認為成績並不失禮，稱教練團會盡一切辦法，助小將們發光發亮：「始終大部分隊員為第1次出賽，能夠藉此吸收國際賽經驗，才是重中之重，而且所有港將在晉級過程，俱僅負予對手，表現已有所交代，教練團亦會檢視隊員的不足，未來集中提升他們的技術和體能。」

展望青年組賽事，「張Sir」透露何樂怡和劉允兒，到明年就會升上成年組，因此「張Sir」期望她們能夠有獎牌進帳，為青年組賽事收尾：「何樂怡和劉允兒到來年，就升上成年組，因此今屆是她們最後1次出戰『亞青賽』香港站賽事，希望她們能奪得獎牌。」

至於現年16歲，第2度參加國際賽就首奪銀牌的簡柏露，表示在今站有好成績，令她更堅定信念，向成為成年組運動員的目標進發：「參加國際賽，與來自不同地方的運動員交手，令我明白自己有甚麼地方環作改善，因此在今站贏得銀牌，令我十分鼓舞，未來會繼續畀心機訓練，為日後升上成年組鋪路。」