麥總首度亮相西甲　艦隊戰略精打細算

剛捧走歐超盃嘅皇家馬德里喺西甲新季首度登場，作客撲擊馬略卡。「銀河艦隊」喺歐超盃順利開齋，不過只係贏阿特蘭大兩粒，今夏免費簽入嘅基利安麥巴比首度登陸西甲，未必咁快適應到，作客馬略卡估計又係攻防戰，加上近3次對馬略卡全開2球或以下，一於吼實2.5球入球細。（Now 632周一凌晨3時30分直播）

皇馬上場歐超盃，下半場靠費達歷高華維迪及基利安麥巴比各建一功，贈阿特蘭大兩蛋捧盃而回。主帥安察洛堤向來重視攻守平衡，「麥總」加盟後出任中鋒位置，雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯兩翼供應彈藥，中場由祖迪比寧咸負責，進攻本錢十足，至於上季困擾皇馬大半季嘅後防問題，隨住門將泰拔高圖爾斯及中堅艾達米列達奧復出已經順利解決，不過仍有阿拉巴同卡馬雲加兩位傷兵，今晚未能夫添出擊。

「銀河艦隊」上季經常靠祖迪比寧咸做救世主，如今多咗「麥總」無疑增加突破點，但佢加盟冇耐，尚未適應西甲嘅氣氛同節奏，加上「肥安」作風向來穩陣行先，今場只望打響頭炮，未必會強求大炒。

馬略卡今夏免費簽入日本國腳淺野拓磨，佢哋季前熱身賽表現唔曳，特別在防守夠韌，近7場僅失兩粒，法定時間獲6勝1和。加上呢支小島球隊聯賽主場向來硬淨，面對皇馬來犯肯定加強防守，估計皇馬今場小勝居多，捧入球細啱數。

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