泰那開季首仗轟29分　永倫銀牌輕取漢友

香港籃球銀牌賽男子高級組周日（18日）上演4場比賽，焦點之一的永倫憑泰那轟29分，以100：61大勝漢友。

永倫正選派出泰那搭配韓天次、周迎堅及「文氏兄弟」文俊傑、文俊浩，至於新兵余理洋和滿貫加盟的美籍中鋒蓋帝斯則不在陣中。永倫由韓天次轟入三分球展開猛烈攻勢，甫開戰打出8：0，漢友暫停回來情況未有改善，永倫再由陳可鈐和泰那連得6分，拉開至17：0。漢友長達近8分鐘未有得分，由新兵鄭錦興拋投得手止血，惟永倫未有手軟，首節大幅領先27：5。

由香港東方加盟至永倫的韋思庭第2節為球隊注入不少活力，單節攻入8分，泰那亦發威命中「back to back」三分球，單節取10分，助球隊半場領先55：17。

換邊後，漢友殷兆俊和黃銘德命中三分球，手部受傷的黃銘德之後亦搏得「and 1」追至35：67，但永倫仍然掌握大部分球權，泰那單節再轟12分，77：40繼續領先。

第4節漢友的鄭錦興再度上場，助球隊追回7分，永倫收起泰那，陳可鈐轟三分球，韋思庭妙傳給吳焜耀上籃後，自己再快攻得分，文俊傑此節亦攻入6分，最終永倫以100：61大勝晉級次圈，將於9月12日再度登場。

今場永倫的泰那表現神勇轟全場最高29分，韋思庭以12分居球隊次席，另有陳可鈐取10分。漢友則有鄺錦昌取全隊最高15分。

今季由香港東方轉投永倫的韋思庭，經過全職訓練的洗禮後，今場展現其靈活及體能優勢，為球隊貢獻12分。菲律賓、葡萄牙和西班牙混血兒韋思庭於加拿大出生，1歲起在香港居住，故能說得一口流利廣東話。賽後韋思庭表示，「來到永倫好開心，感謝球隊給我機會和信任。我們今季吸納很多新兵，目標顯然是要衝擊冠軍，我一定會盡量配合球隊要求，另外希望可以利用我的速度，在防守端幫助球隊。」他亦不忘答謝舊隊，「全職訓練的經驗亦令我獲益良多，留意每一個細節，學習成為一個專業的籃球員。」