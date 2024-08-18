南華全新面貌出擊有驚喜　羅意庭首仗掌帥印獲勝

香港籃球銀牌賽男子高級組周日（18日）展開首日賽事，第三場由南華對陣建龍飛馬，「紅軍」憑曾湛元攻入18分，新援安德拉亦強勢亮相，最終以108：66大勝對手，打出賽事暫時最大分差。這亦是南華新任主教練羅意庭掌帥印後首場正式賽事，球隊以一場大勝作印記。

南華今場有來自喀麥隆的新外援中鋒安德拉（Rodrigue Hugues Tha Andela）亮相，與朱亮、曾湛元、葉耀邦、蘇柏軒正選登場。南華明顯有備而來，開局主打快攻，憑安德拉「Easy bucket」、曾湛元和蘇柏軒快攻瞬間拉開8分，不足4分鐘已戰至17：4。建龍飛馬不得已叫停比賽，回場後鍾俊昇中投得手、獨取8分助球隊「止血」，惟其後未能頂住南華禁區強度，安德拉上演單手入樽、並與曾湛元連線打出效果，二人單節分別攻入12分和11分，助「紅軍」首節大幅領先39：14。

次節南華鄭凱安和楊嘉駿後備上陣，連得7分繼續擴大領先優勢。而建龍飛馬則未能打破得分荒，雖有控衛李旭川替補上場穩定節奏，惟全隊內外得分堪憂，第二節有6分進帳。南華由葉耀邦帶領後備陣容上半場戰成59：20。

轉邊後，鍾俊昇面對安德拉三分起手命中、更於禁區搏得「And 1」，加上隊長馮嘉豪外圍射波開齋，助建龍飛馬打回氣勢。不過，南華有曾湛元串連球隊，更多次挑戰對手防線單刀直入得手，未予對手追分機會，第三節完以85：43提前鎖定勝局。

尾節鍾建龍飛馬仍未放棄，主將鍾俊昇連轟2記三分、單節狂飆12分收復失地，惟未能成功縮短分數差距挽回局勢，南華眾將單節再攻入23分，最終以108：66大勝對手晉級，將於9月12日再度登場。而建龍飛馬則落入負方賽段，下周三（21日）對上康仁福建和崇德飛鷹之間的負方。

今場南華6人得分上雙，控衛曾湛元表現活躍，取得全隊最高的18分，新外援安德拉亦有16分進帳。建龍飛馬鍾俊昇攻入全場最高的30分。