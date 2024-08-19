柔道亞青賽壓軸大戰　港隊乘勝追擊

一連兩天的「亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽」香港站周一（19日）在佐敦龍堡國際上演壓軸賽事，12名港隊新星將接力登場，且看一眾港將能否延續青少年組氣勢，爭取更多獎牌落袋。（on.cc東網周一下午3時正直播，中國香港柔道總會、東網體育及睇體Facebook、Judo Union Asia YouTube 同步直播）

繼首天在青少年組收穫獎牌後，港隊周一會派出12名運動員，出戰青年組賽事，中國香港柔道總會主席黃寶基指，其中幾名選手近況理想，值得關注：「何樂怡、鄧雪瑤及劉允兒，近年在青年組賽事都有好成績，『樂怡』早前更在澳門站獲得銀牌，希望她們在主場出擊，可以取得更好成績。」

至於世界青年排名第2，8月中在澳門站，奪得女子48公斤以下級銀牌的何樂怡，日前參賽後與港隊留澳訓練，並參加了大約一星期的針對性集訓，她指經過集訓後，技術及狀態都有明顯改進，盼望比賽時能學以致用，報一敗之仇：「我在訓練營跟好多不同組別的選手對打，技術方面明顯有進步，懂得利用搶衫控制對方；我今站會調整策略，嘗試打得較謹慎，如果有幸殺入4強甚至決賽，面對在澳門站擊敗我的對手，希望可以贏番次！」

比賽將於周一早上8時30分展開，並於下午3時進行獎牌戰。今站賽事吸引了來自美國、泰國、菲律賓、蒙古、南韓、澳洲等超過10個國家地區的運動員，與港隊代表較量。