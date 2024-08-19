銀牌男籃　崇德飛鷹險勝康仁福建迎開門紅

香港籃球銀牌賽男子高級組周日（18日）尾場賽事，崇德飛鷹以68：62險勝康仁福建，將於次圈硬撼香港東方。

崇德飛鷹今季以全新陣容出戰，除保留奧斯汀、譚進義等人在內的5名原有球員，其餘均為新面孔，包括有前永倫球員葉文俊。康仁福建方面，楊瑞鴻轉投香港金牛，加入上季效力滿貫的張偉康、以及永倫的林俊達，整體仍具競爭實力。

開局雙方鬥得激烈，康仁福建整體命中率較高，其中林俊達取得7分，首節以17：12取得領先優勢。次節張偉康打開手感，手起刀落連轟3記三分波，不過同為10號的崇德飛鷹射手譚進義還以顏色，回敬3記三分、單節獲11分助飛鷹扳回比分，上半場29：30僅以1分落後。

下半場張偉康延續手感，面對緊貼防守射入「3+1」。惟其後飛鷹眾將奮起直追，一度將反超比分至46：45，更利用對手隊犯滿站上罰球線，以50：46領先優勢進入最後一節。

決勝節張偉康聯手譚子健再度將比分追至56平手，其後奧斯汀發威，偕飛鷹眾將連取7分，再度拉開至63：56。尾段雖有蔡龍德補籃成功入網，將落後分差拉近至4分，但康仁福建在最後一分鐘多次外圍投射未能把握，更出現2次失誤送出球權，無法扭轉局勢。最終崇德飛鷹以68：62笑到最後，收穫銀牌賽首勝，將於8月29日面對上屆甲一聯賽冠軍的香港東方。康仁福建則落入負方淘汰戰，周三（21日）對陣建龍飛馬。

今場崇德飛鷹險勝收隊，僅有3人得分上雙，譚進義獲全隊最高的13分，新兵周富謙及奧斯汀分別取得12分和11分。新加盟康仁福建的張偉康和林俊達交出高效答卷，前者轟入全場最高的22分，後者亦有19分進賬。