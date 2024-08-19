曼城2比0贏車路士　夏蘭特玩謝古古列拿

周日(19日)英超重頭大戰，曼城衞冕第1擊作客2比0擊敗車路士，金靴前鋒艾寧夏蘭特再次展示「Big 6殺手」本色，入波慶祝個人第100次為曼城披甲。夏蘭特今場霸氣盡現，場內場外「玩謝」車路士嘅西班牙國腳古古列拿，完美反擊對方早前嘅挑釁。

兩隊早踢勢均力敵，不過夏蘭特18分鐘就打破平衡，佢喺中路接應謝利美杜古斜傳，用身位食住古古列拿後近門射入。車路士之後都製造幾次機會，但尼高拉斯積遜食詐胡兼門前失機，曼城84分鐘就靠高華錫中路突破，禁區頂放冷箭射手，助曼城贏2比0完場。

連同上季尾賽事，曼城成為英超史上首支10連勝兼全部贏2球或以上球隊，夏蘭特亦再次證明佢喺球隊嘅重要性，今仗係佢喺英超第20次對傳統「Big 6」，期間貢獻15個入波同7次助攻共炮製22球，領隊哥迪奧拿賽後表示：「佢嘅數字已經去到C朗、美斯水平，100場入91球係難以置信。」

今場加演一段復仇故事，古古列拿喺夏天為西班牙贏歐國盃後，無故唱歌挑釁：「夏蘭特顫抖吧，古古列拿嚟啦！」結果夏蘭特唔單止喺佢面前入波，尾段古古列拿踢到抽筋，要求身邊嘅夏蘭特幫手拉筋，但夏蘭特就掂行掂過拒絕幫手，呢位挪威前鋒賽後再寸爆：「古古列拿好有趣，佢上季問我拎波衫...夏天又唱關於我嘅歌，不過佢做咩係佢嘅事，我只係做好自己。」