爆棚之禍！史達寧冇份踢　發聲明要求解釋

車路士嘅管理立立亂，今個夏天再次瘋狂買人後，目前一隊陣容多達43人，有超過半隊人冇得入選開鑼戰對曼城嘅20人名單，當中最令人驚訝嘅係英格蘭翼鋒史達寧都落選，呢位周薪達32.5萬鎊嘅球星隨即發聲明，要求解釋被棄用原因，領隊馬利斯卡賽後話係「技術性決定」。

車路士對曼城一戰，干拿加歷查、芝維爾、盧卡古、杜利奧查洛巴、布查、阿列沙巴拿加等國腳級球星通通冇份，佢哋都被列入出售名單，冇得踢係意料中事，但6場季前熱身賽踢足嘅史達寧離奇被飛起，就令球迷同佢本人都估唔到。

史達寧得悉冇份踢開鑼戰後，經理人公司未開波即發聲明反擊：「史達寧同車路士仲有3年合約，佢提早2星期返英格蘭備戰，有個好嘅季前熱身，同新領隊亦建立良好關係，我哋預期佢會有份參與開鑼戰。我哋同球會一直嘅對話，都獲承諾史達寧未來係喺車路士，我哋等待車路士釐清依家嘅情況。」

29歲嘅史達寧2年前由曼城轉投車路士，32.5萬鎊周薪係隊中最高薪球員，領隊馬利斯卡賽後解釋：「我唯一可以講係，呢個屬於技術性決定，我鍾意史達寧，但係我哋有30個球員，之後幾日會有更清楚嘅解釋。」