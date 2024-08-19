中國女排復仇成功　亞洲東區賽擊敗日本奪冠

由中國香港排球總會主辦的「2024 亞洲東區女子排球錦標賽」，周日(18日)於伊利沙伯體育館煞科。中國隊復仇成功，以局數3比0完勝日本奪冠。中國香港則以0比3不敵中華台北，以第六名完成本屆賽事。

中國與日本於冠軍賽再次相遇。比賽初段兩隊的狀態不相上下，唯中國隊憑接應範泊寧和副攻王奧芊的攔網和進攻，成功在今場賽事分別奪得18和15分，協助中國隊以直落三局(25比19、25比22、25比19) 壓制日本隊，贏得冠軍。

北韓的主攻鄭真心在季軍戰面對南韓表現出眾，取得全場最高 23分，助球隊繼小組賽後再次擊敗南韓，贏局數3比1奪得季軍。名次賽方面，中國香港隊頭兩局發揮未如理想，儘管第3局表現回勇，局尾更連追5分至22比23，可惜最後未能抵擋對手的重扣，終以0比3(17比25、15比25、23比25) 不敵中華台北。

在第3局局尾發球連得3分的中國香港隊二傳馮芷茵賽後表示：「當刻我沒有想太多，只專心追發對方的主攻，希望能破攻。當第一個發球直接得分後，便信心大增，最後更成功連續得分。」