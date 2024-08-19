奧運港隊8.21巴士巡遊　體院出發途徑大圍尖沙咀鐘樓等地

港隊今屆奧運收穫2金2銅共4面獎牌佳績，在獎牌榜排第37位創歷史新高，更是首次連續兩屆奧運贏得獎牌。政府今日（19日）表示，將與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會在周三(21日)上午安排代表團成員參與巴士巡遊，讓市民一睹港隊的風采。參與巴士巡遊的香港運動員、教練及其他代表團成員將乘坐兩輛開篷巴士，由沙田前往添馬公園，沿途接受巿民的祝賀。抵達添馬公園後，運動員將會與學生交流，分享參與奧運的經驗。

當局指出，巴士巡遊全程約90分鐘，最佳觀賞位置為大圍港鐵站、尖沙咀鐘樓和中環天星碼頭，巴士於上午10時15分由沙田香港體育學院開出，約上午10時30分途經大圍港鐵站，於大約上午11時抵達尖沙咀鐘樓，再經海底隧道駛至皇后大道中，約上午11時35分經過中環天星碼頭，並於上午11時45分左右抵達終點添馬公園。

港府會於中午在禮賓府設午宴，表揚運動員和代表團成員在奧運會上取得的傑出成就和付出的努力。之後，運動員再出席特區政府和港協暨奧委會為他們而設的返港歡迎儀式。