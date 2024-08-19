新球季第1句Sorry　水晶宮金球爭議性作廢

英超執法水平備受詬病，上季就多次為錯判道歉，估唔到今季「第1句Sorry」首輪就出現。水晶宮周日(19日)作客1比2輸畀賓福特，伊比爾治伊斯原本轟入一記精彩罰球，但球證就因其他水晶宮球員犯規而吹停比賽，加上「吹快咗」令VAR無從介入，最終入球被作廢，球證巴洛特賽後向伊斯道歉。

上半場中段水晶宮前場右路獲得罰球，伊斯出奇不意離門30碼狂抽直入，不過球證巴洛特就吹罰水晶宮球員曉士喺爭位期間犯規。由於犯規地點對入球完全冇影響，VAR一度介入，多數球迷都覺得會改判入球成立，不過英超賽會隨後解釋，巴洛特喺個波入白界前已「響雞」，所以VAR無權干預球證判決。

水晶宮慘食詐胡，4分鐘後就被賓福特入波，最終1比2落敗。伊斯賽後表示巴洛特向佢道歉：「球證同我講佢吹得太快，犯下一個錯誤。呢個錯判可能改變晒成場比賽，但我哋仍要面對。」水晶宮領隊格拉斯拿就話：「所有人都好震驚，球證吹得太快，不過我唔想投訴一啲已成定局嘅事。」