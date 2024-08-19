開鑼戰特別醒神　馬體會上盤有利可圖

今晚西甲壓軸尾場，維拉利爾主場硬撼馬德里體育會。馬體會今夏大事增兵，「蜘蛛仔」祖利安艾華利斯重金加盟，明顯想向皇馬、巴塞挑機，而且近年聯賽習慣開個靚頭，有力擊沉「黃色潛水艇」響頭炮，讓平半必捧上盤。（Now 632周二凌晨3時30分直播）

作為「皇巴」霸權嘅挑戰者，馬體會喺施蒙尼執教10多年間，以有限資源下維持「至少前4，試試爭冠」原則，能夠兩度稱霸西甲，幾乎年年都保住前4，絕對唔簡單。但眼見基沙文、高基等心腹開始老化，前幾季買入嘅祖奧菲歷斯又貨不對辦，施蒙尼希望更新換代，咁啱有股東增股投資，又清走迪比、艾華路莫拉達、史提芬沙域等高薪老將，令佢哋有資金買人。

於是，為西班牙勇奪歐國盃嘅中堅拿洛文特、「黃色潛水艇」箭頭阿歷山大索洛夫相繼來投後，更出價高達9,500萬歐元簽入曼城前鋒祖利安艾華利斯。24歲嘅「蜘蛛仔」，年紀輕輕已經贏過世盃、美洲盃、英超、歐聯等錦標，但佢唔甘於喺曼城做艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼身邊嘅配角，加上同胞施蒙尼嘅游說，令呢位阿根廷國腳決定去西甲做主角闖一闖。而對「床單兵團」嚟講，呢單大交易意味住佢哋向「皇巴」發出挑戰。

另邊廂，維拉利爾人腳雖然都唔差，但今夏來投嘅艾約斯佩雷斯同尼高拉斯比比，唔係特別標青，艾約斯佩雷斯喺西班牙爭奪歐國盃過程中只係後備，比比經歷英超失敗後愈踢愈頹，最弊係失去上季攻入23粒嘅西甲銀靴得主阿歷山大索洛夫，而呢位挪威國腳正正係轉投今場對手馬體會，可謂此消彼長。何況馬體會習慣開個靚頭，佢哋近5季聯賽首輪全部贏晒，為爭標唔會放過「黃色潛水艇」，上盤有計。

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