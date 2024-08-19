姚基金慈善賽明晚開戰　保羅佐治：期待與球迷互動

「2024第十二屆姚基金慈善賽」於周二（20日）晚上7時15分假亞洲國際博覽館10號展館舉行，大會周一（19日）於半島酒店召開賽前記者會，NBA球星占美畢拿、保羅佐治領銜國際籃球明星隊率先亮相，創辦人姚明亦現身與嘉賓和傳媒見面，占美畢拿現場表示：「期待為球迷唱歌！」

姚基金理事長葉莉表示，在粵港澳大灣區全力以赴迎接第十五屆全運會之際，姚基金慈善賽獲「M」品牌活動支持、時隔7年再次來到香港，「以體育人，愛擁香江」是本屆慈善賽的主題，同時也將與中國香港籃球總會合作，將門票的部分收入用於未來香港青少年籃球發展事業。

本屆姚基金慈善賽的單場比賽由4支球隊參加，國際籃球明星隊與中國籃球明星隊參加第一、二、四節比賽，而第三節比賽則由來自希望小學籃球季、以及香港及澳門本地的29名小球員組成的兩支代表隊參加。

中國籃球明星隊將由郭艾倫、周鵬、韓德君、方碩等CBA總冠軍班底的名將領銜出戰，而國際籃球明星隊由8名來自世界各地的球員組成，其中坐擁4名NBA球星，包括占美畢拿(Jimmy Butler)、保羅佐治(Paul George)，雖然占士夏登(James Harden)和古斯馬(Kyle Kuzma)未有出席是日活動，但落實參加周二晚的慈善賽。

保羅佐治日前飛抵上海，展開中國行旅程，他今次首度到訪香港，表示十分期待與本地球迷互動，而第二次訪港的占美畢拿直言喜歡香港的籃球氣氛，回顧上次在港經歷，他更笑言：「我非常享受在這裡的時光，希望能有機會再次為大家唱卡拉OK！」