踏足英超殿堂　JSR學員Cindy：夢想成真

香港賽馬會青少年足球發展計劃「英國之旅」，兩位第11屆賽馬會青少年體育記者計劃(JSR)學員，Cindy和Ivan獲得寶貴機會擔任隨軍記者，在整個行程中走訪過位於曼徹斯特內不同的足球設施和場地，採訪過不同的對象，感受當地足球文化之餘，亦大開眼界。

其中Cindy文嘉靖就因為今次隨軍的機會，得以圓夢踏足英超殿堂，首次親臨奧脫福球場觀看今季英超揭幕戰曼聯對富咸。作為一名熱愛足球的年輕記者學員，她興奮地分享這次難忘的實習體驗，直言已「夢想成真」！

「以往只有在電視前收睇英超，一直都渴望能夠親臨奧脫福球場感受現場氣氛。」Cindy表示這次旅程，讓她對英超有了更深刻的認識，也讓她體會到足球文化在英國社會中的重要性。「賽前我見到球迷提早入到球場，熱烈齊心唱打氣歌，那種熱情和投入非常震撼。」Cindy更透露在比賽日前夕，她幸運地獲得了與曼聯一隊球員合照的機會，令她非常興奮。「能夠和我最欣賞的加拿祖近距離接觸，真昰非常難得！我還可以參觀他們賽前熱身，作為平時主要觀賞本地波的球迷，英超球隊的訓練強度和節奏，都令我大開眼界。」

在球場外，Cindy也體驗了曼徹斯特的足球文化，在奧脫福球場與「紅魔」球迷們交流，感受他們的熱情和對球隊的忠誠。「今次是我第一次以JSR學員身份在海外採訪拍攝，當中聽到球迷熱烈討論賽事，分享觀點，讓我感受到足球文化和英國民眾之間密不可分的連繫。」

Cindy表示，這次旅程讓她受益匪淺，不僅讓他更深入地了解英格蘭足球文化，也讓她對體育記者的工作有更深刻的理解：「今趟海外實習令我更加堅定成為一名體育記者的決心，希望將來能夠可以繼續發揮所學，用文字和相機去帶出一個個精彩的體育故事。」完成今次「英國之旅」返港後，Cindy將回復港超聯記者的身分，與各位球迷齊撐本地波！