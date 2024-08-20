華Dee入波逼和熱刺創紀錄　1舉動寸爆對手

周二(20日)凌晨英超獨腳戲，新升班嘅李斯特城主場1比1逼和熱刺，37歲神鋒占美華迪闊別1季後再戰英超，一對金靴仲未生銹，入救命波兼刷新英超入球紀錄。呢位「熱刺殺手」尾段被換出嗰陣，同對方球員、球迷發生爭執，佢就做出「英超冠軍1比0」嘅動作寸爆熱刺，連彩都攞埋！

熱刺今場有6,500萬鎊新兵蘇蘭基擔正，大部份時間圍攻主隊，29分鐘柏度樸路接應占士麥迪臣傳中頂入，以為可以輕鬆贏波，點知57分鐘防線突然失魂，畀占美華迪喺小禁區內無人看管下頂入。占美華迪隨後仲有一次單刀射門被救出，如果唔係熱刺隨時連1分都拎唔到。

37歲嘅華Dee寶刀未老，今場係佢相隔18個月後再喺英超入波，亦係佢30歲生日後第104個英超入球，刷新佢保持嘅30歲後英超最多入波紀錄。華Dee歷來英超對熱刺有9入波+3助攻，尾段被換走嗰陣同基斯甸羅美路口角兼被熱刺球迷柴台，佢隨即指住波衫上英超Logo，做出「1比0」手勢寓意自己喺2016年奪冠，而熱刺從未拎過英超冠軍。

李斯特城領隊谷巴賽後透露，本來冇預備有傷嘅華Dee會上陣：「如果場波早1日踢，佢肯定唔會上陣。華迪知道我哋嘅前鋒傷晒，而佢喺康復練習入面感覺良好，所以要求上陣。華迪仍然係李斯特城嘅王牌，以佢嘅年紀仍然有咁嘅貢獻，絕對唔正常！」