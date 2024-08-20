繼續買！車路士傾掂祖奧菲歷斯　簽約6年

英超首仗輸波嘅車路士，目前一隊球員數字多達43人，正當大家諗緊佢哋點樣喺轉會窗最後階段清貨，車路士就決定繼續買人，據報佢哋同馬德里體育會達成協議，將用4,630萬鎊收購葡萄牙國腳祖奧菲歷斯。唔少車路士球迷同英格蘭名將加歷查，都呼籲球員唔好再轉會車路士！

歐洲各大媒體報道，車路士同馬體會嘅繁複轉會終於落幕。車仔原本傾掂簽馬體會前鋒奧莫羅迪安，令對方有錢可以簽番車路士嘅干拿加歷查，點知奧莫羅迪安轉會突然觸礁，搞到干拿加歷查飛去馬德里露面後都要臨時返歸。為免交易難產，車仔就轉打祖奧菲歷斯主意，日前拍板用4,200萬鎊轉會費，另外430萬鎊獎金條款完成收購，雙方將會簽約6年，而干拿加歷查亦可以再次起行去馬德里簽約。

車路士「為賣而買」，一隊球員仍然爆晒棚，大批國腳級球星連比賽大名單都入唔到，唔少車迷網上呼籲英足總頒「禁買令」，阻止愛隊繼續無止境擴軍。利物浦名將加歷查亦表示：「車路士要停手，其他球員亦應該停止加盟，作為一個球員，見到咁嘅情況點解仲會加盟？唯一一個原因，就係經理人會同你講，你會得到一份7年合約，未來7年收入都唔使憂！」