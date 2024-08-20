保羅佐治、古斯馬亮相姚基金嘉年華　演入樽騷

「2024第十二屆姚基金慈善賽」周二（20日）晚上正式展開，同日早上大會先在亞洲國際博覽館10號展館舉行籃球嘉年華，NBA球星保羅佐治、古斯馬皆有出席。兩人雖在表演賽上僅打了半場，但期間頻頻入樽，同時另一球星占美畢拿之後亦驚喜現身，與小朋友鬥射3分。

嘉年華在早上9點30分開始，據悉在開始前兩個多小時，已有不少球迷在門外排隊等候購票，活動期間亦接近全場爆滿。而是日NBA球星保羅佐治，連同早前未有出席記者會的古斯馬皆有現身，兩人更輪流步入球場，引來大批球迷的尖叫聲和起哄。

今次嘉年華以鬥波形式舉行，保羅佐治、古斯馬坐鎮的紫荊隊，面對由各個贊助商、紀律部隊成員組成的香江隊。當中兩名NBA球星在第一節和第二節皆有上陣，期間除大騷3分球射術外，又多次互相助攻，完成「空中接力」入樽，令球迷大飽眼福。不過兩人僅打了半場，之後與小朋友進行小遊戲後，便匆匆離開。

不過很快輪到另一NBA球星占美畢拿驚喜登場，他更上場與小朋友大玩3分球比賽，最終這名熱火小前鋒即使一直讓賽，以「拋大石」方式射球，仍然能夠勝出，令在場球迷讚嘆不已。眾人隨後完成大合照後，嘉年華便圓滿結束。