港超聯　頂替伊巴謙！標準流浪簽前鋒曉高

港超球隊標準流浪周二（20日）宣布，簽入擁有巴西、墨西哥雙重國籍的高大前鋒曉高，他已經投入大軍操練，將頂替伊巴謙離隊後前線的空缺。

現年27歲的曉高，父母皆為巴西人，在父親於墨西哥球會效力期間於當地出生，因此也擁有該國國籍。他在6歲時回到巴西，青少年時期於巴西球會維多利亞梯隊度過，之後在墨西哥開始職業球員生涯。

3年前，曉高獲得阿聯酋次級聯賽球隊招手，效力一季入球數字達雙位數，成為球隊首席射手，之後更轉投當地頂級聯賽球隊。「我在阿聯酋有美好的經歷，遇到很多友善的人，我在香港的經歷也是如此，大家都待我很好。」他說。

曉高表示與阿聯酋相比，香港球隊踢法更快和直接，目前也大致適應香港的環境，又不忘提到今季目標：「很高興能來到標準流浪，希望今季與隊友擦出火花、有所表現，為球隊爭取佳績。」

曉高檔案：

姓名：Hugo Alexsander de Oliveira Rocha Ferreira

出生日期：1997年4月3日（27歲）

身高：1米86

位置：前鋒

曾效力球隊：維多利亞(巴西)、瓜達拉哈拉大學(墨西哥)、卡馬卡力(巴西)、艾哈姆拉(阿聯酋)、艾泰德(阿聯酋)、羅賴馬山(巴西)