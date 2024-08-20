香港金牛常規賽煞科作客贏波　周四主場出戰季後賽

香港金牛周一（19）晚出戰全國男子籃球聯賽 （NBL）今季最後一場常規賽賽事，作客以94比85擊敗武漢錕鵬，以第二名完成常規賽，季後賽將鬥第7位的江西贛馳。

香港金牛今場由劉傳興、鍾斯（Dominique Jones）、刁展望、孫晨然和朱松瑋出任正選。甫開賽，主隊襯香港金牛未企穩陣腳，打出6比0攻勢，一度大幅領先18比8。不過香港金牛慢慢上力，回敬一段17比6攻勢，第一節完後反先25比24。第二節初段，比賽形勢變得緊湊，分數拉鋸。去到中段，香港金牛加強防守，打出一段12比2攻勢，將分差拉開雙位數，半場以51比39領先。

換邊後，武漢錕鵬第三節大舉反擊，成功將比分拉近到66比69。進入最後一節，比分更緊湊，雙方互有攻守，多次交換領先位置。之後香港金牛慢慢掌握比賽節奏，最後以94比85擊敗武漢錕鵬，以勝利完成今季常規賽最後一戰。香港金牛今場有四人得分上雙位數，包括約書亞．卡爾頓（Josh Carlton）（29分）、董健（17分）、刁展望（11分）和鍾斯（13分）。

香港金牛教練解立彬表示：「賽前雖然已奠定常規賽第二名的成績，但我們仍然希望在這場作客賽事爭取勝利，同時讓賽季中較少出場的球員多打比賽。今場還是遇到了困難，特別是在第三節面對對手反攻的時候，很高興我們的球員都挺身而出。」

香港金牛以22勝4負錄48分，排聯賽榜第二位，季後賽將出戰第7名的江西贛馳，並於周四（22日）在修頓對陣。