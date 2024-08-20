泰國亞室武運拖足3年取消　港隊上屆攞10金

亞奧理事會（OCA）宣布原定今年11月在泰國舉行的亞洲室內及武術運動會(簡稱：亞室武運，AIMAG)，一拖再一拖，經過三度延期後決定取消今屆賽事，而下屆賽事將於2026年在沙特阿拉伯主辦。

第6屆亞室武運先後已改期三次，最初原定於2021年5月21至30日在泰國曼谷及春武里舉行，因全球疫情反覆，OCA考慮到參賽運動員及相關人士的安全問題，以及旅遊入境限制等，將運動會順延至2022年3月10至20日上演，但要配合全球體壇大賽賽期，又再更改賽期與今年11月21至30日進行，而考慮到經費及準備的問題，OCA已將舉辦項目減至14個。

不過，主辦國泰國在周一（19日），即OCA所訂的限期前，未能保證包括財政等舉辦賽事所需的9個條件，經雙方商討及亞奧理事會執委會一致同意下，決定取消今屆賽事。亞奧理事會發出聲明表示:「由於9個條件在截止日期前未能滿足，OCA別無選擇，只能取消，OCA向原定參加AIMAG比賽的運動員表示誠摯的同情，並承認這個決定對他們有重大影響...OCA將與各地奧委會跟進，以確保運員得到所需的支持。」

原定泰國的亞室武運的獎牌項目增至28個，而港隊於2017年的第5屆賽事曾奪得10金11銀14銅的成績，當中包括現已退役的「牛下女車神」李慧詩個人為港隊奪得3面金牌。