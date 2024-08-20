占士夏登訪港踩落尖沙咀　誓要再衝總冠軍

NBA巨星占士夏登(James Harden)時隔11年再度訪港，周二（20日）飛抵香港即現身品牌旗艦店，吸引逾二百名球迷到場，更有多名粉絲裝扮上他標志性的「大鬍鬚」，而夏登亦耐心與球迷互動和簽名，表現大方親民，久別再臨香港的他直言：「我真的很久沒有來這裡，很想念大家，希望今次可以體驗不一樣的香港！」今晚夏登亦會現身亞洲國際博覽館參加姚基金慈善賽，為本地球迷獻技。

夏登完成首站上海的活動，行程來到香港並逗留幾日，表示今次中國行令他感受到中國球迷的熱情，是日於尖沙咀漢口道的品牌旗艦店與本地女子籃球員任栩燕和一名年輕球迷互動，現場氣氛熱鬧。其中有本地籃球員前往一睹世界頂尖球員身姿，而剛完成巴黎奧運的田徑港將刁俊稀亦有到場打卡。

夏登將於今月就滿35歲，征戰NBA14個賽季奪獎無數，2018年最佳價值球員、10次入選全明星、3次得分王、2次助攻王……今年帶領洛杉磯快艇打入季後賽，惜首輪止步，來季已算是老將的他，仍未有退役打算：「訓練未曾懈怠，希望幫助球隊贏一次總冠軍！」他又強調「自身態度好重要」：「每一日都會同自己講要成為一個出色的球員，努力練習，而這一個態度從來都無改變過。」對於保羅佐治轉投去76人，夏登表示：「他是很好的隊友，但對我而言比賽態度始終如一，希望多些得分，而我同隊友們都好期待在快艇的新主場作賽。」

夏登期望能夠多些投入籃球推廣工作，他亦鼓勵一眾籃球員勇敢追夢：「一直以來都有教不同的年青球員，而我想說的是，其實每個人都能看到NBA的比賽和精華片段，大家都可以透過這些資源去鍛煉基本功，只要做好這一點每個人都可以成為NBA球星！」

談及早前的奧運男籃比賽，身為美國球員的夏登坦言：「當然好開心看到美國隊取勝，但我覺得是相當接近的一場比賽，特別是金牌戰對上法國，可以看到籃球已經成為全球化的運動，世界籃球水平不斷上升，而我亦樂見這一現象，希望大家實力能夠繼續提升。」

從深圳專程到港的莊先生，從今早10點就到達現場開始排隊，等足4個鐘如願收穫偶像占士夏登的簽名，他開心到語無倫次，表示相當值得：「從2016年開始看夏登，除喜歡他獨有的打波風格，也迷上他的鬍鬚，此刻心情好激動。」他表示今晚亦會在香港大肆慶祝。