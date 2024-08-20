占美畢拿再度訪港：想去唱K、星光大道

NBA熱火球星占美畢拿周二（20日）假大圍出席品牌活動香港站見面會，吸引大批球迷逼爆商場。畢拿熱情地向小球迷傳授籃球技巧，又主動和球迷自拍互動，他大讚香港球迷熱情，期待今趟旅程能嘆咖啡和唱卡啦OK！

效力NBA熱火的占美畢拿繼去年夏天後再度訪港，今日（20日）出席商場活動，地下至3樓都有大量粉絲圍觀，不少人舉牌支持，有人更舉起畢拿去年傳媒日的「Emo Jimmy」暗黑長髮造型海報，相當突出。畢拿表示，「好開心回來香港，期待在這裡飲咖啡和唱K，另外我也想去尖沙咀，和李小龍像合照，了解一下香港的歷史。今天見到大家都拿着我的球衣，熱火、公牛都有，感受到大家的熱情。」

34歲的占美畢拿即將迎來NBA第14個球季，他和球迷和球員分享心路歷程，「我今早4時起床練波，每日如是，已經14季了。如果你想要成為最好的球員，你一定要愛你所做的事，技術反而可以後天鍛鍊。」

這位熱火球星活動期間與本地年輕球員交流，之後亦和小朋友大玩投壺遊戲。有球員問比賽時體能耗盡怎麼辦，畢拿表示，「疲勞只是心態，累就走去自己的『食胡位』，比賽一日未完都不要放棄。」

占美畢拿個人品牌咖啡店最近於香港開分店，今早他親自當店長派咖啡，下午出席商場活動後，晚上就會會合占士夏登、保羅佐治等人參與姚基金慈善賽，大戰中國籃球明星隊。