將構想「由無變有」　港超聯賽會魔法奏效

港超聯賽會（HKPLC）已成立兩季，就如變魔法般，將各種構想「由無變有」，成效亦有目共睹。召集人兼冠忠南區會長陳文俊早前接受本報記者專訪時，則相信聯賽會對港超聯發展絕對是好事：「效果我唔敢話好，但至少聯賽唔會差過以前，起碼喺菁英盃揾到賽馬會贊助3年，同埋場地廣告又有新啲元素，好似協助政府推廣職安健、提防中暑等。」

2022年8月20日，港超聯賽會宣布正式成立，角色與足總互補不足，目標達成職業足球產業化，兼為港超各項盃賽尋商業贊助。同時又透過伍健及李文恩各付150萬港元組成「種子基金」，推行「票房共享」計劃， 將扣除開支後的盈餘，季後瓜分予各支球隊。

陳文俊在訪問初段，首先重提當時成立聯賽會的原意：「兩年幾前，有幾位球會老闆覺得港超有少少行到堀頭路，所以就有個構思，想效法英超、日職呢啲成功例子，交由獨立個體、超聯競賽小組營運。始終足總同事太多嘢要兼顧，未必可以咁專注喺超級聯賽市場推廣、包裝。」

隨後陳文俊又講解聯賽會兩大重點發展方向，讓球迷有更深認識：「第一就係維繫各支港超聯球會感情、關係，等大家想個聯賽點行都有傾有講。第二就係同足總反映共同需求，包括賽制、隊數、編場、市場推廣等議題。我哋好民主，冇話大球會話晒事，先喺群組投票，有結果再交畀足總董事局去批。」

聯賽會首年全季總收入465萬元，扣除開支後，盈餘近300萬，各隊更可獲分38至71萬元，其中受惠超過60萬元的參賽球會包括理文、流浪、南區和香港U23，今季收入自然再成焦點。不過陳文俊指剛過去一季的工作報告目前仍未到手，但強調肯定有盈餘：「有錢分係必然，只係睇球會分多定分少咗，始終第二季行政支出大咗，要請全職員工做市場推廣同聯絡上工作。」

聯賽會初步計劃試辦3年，意味着新季將屬於最後一年，對於聯賽會未來，陳文俊則稱或會轉型，務求為港超做得更多：「既然行咗兩年，效果又唔太差，再下一步諗緊完完全全效法英超、日職，成立一間有限公司。由球會直接做老細，加埋足總喺入面，大家當生意咁做，希望嚟緊嘅表現得到足總認同。」

聯賽會盃叫好叫座「再辦仍要與足總探討」

港超聯賽會主辦的「香港超級聯賽會盃」，去年於旺角大球場首次舉行，由前季聯賽前4球隊角逐，賽事不設外援限制，各隊更可以找「特邀球員」參與，最終由傑志捧盃。

當中元旦日「黃金檔期」舉行季軍戰及冠軍戰的「雙料娛樂」，成功吸引近3,000名球迷入場觀戰，賽事亦成功籌得6位數收益。被問到賽事來季會否繼續推行，陳文俊僅稱需要再與足總探討：「舊年搞係因為香港隊出外比賽，有個時段真空咗。如果今年賀歲波未必搵到大球隊嚟香港，加上賽程容許、球員又願意去玩嘅話，再搞都未嘗唔係一件好事。」