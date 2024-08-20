【歐聯】波杜基林特半大有心「德」

今晚歐聯附加賽首回合，波杜基林特主場火併貝爾格萊德紅星。波杜基林特以喪攻見稱，主場出擊例必先發制人，不過紅星亦唔係好恰，隨時一開波就駁火，1.5球半場大捧得過。（Now 638周三凌晨3時直播）

隨住洛辛堡、莫迪等老牌豪門沒落，波杜基林特喺挪超乘勢崛起，近4季聯賽3度封王，佢哋一向以攻代守，單計今季，踢咗19場聯賽已經入咗42粒，冠絕群雄，就算出到歐洲賽，佢哋嗜攻風格亦未有大變，之前4場歐聯外圍賽贏晒兼入12球，可見一斑。波杜基林特於主場比賽特別搶韁，佢哋各項賽事近8場主場，半場全開2球或以上，包括上圈歐聯外次回合主場大炒積基朗尼亞四個一皮，上半場已極速反先2比1，睇得出呢支挪超新興勁旅，喺自己地頭唔怕同你鬥攻，希望盡快打破僵局。

作為1991年歐冠（歐聯前身）盟主，紅星雖然今非昔比，但上屆歐聯仍然闖入分組賽，呢支塞爾維亞勁旅於剛開咧嘅聯賽亦火力全開，頻頻大手交易，近5場聯賽取得4勝1和之餘，更狂轟18粒，攻力有保證，今場作客一樣搶攻，預計初段已經多波入，一於買1.5球嘅半場大博提早收錢。

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