中外籃壇明星大激鬥　姚基金慈善賽叫好叫座

「2024第十二屆姚基金慈善賽」時隔7年再臨香港，周二（20日）如約而至於亞洲國際博覽館上演，占士夏登、保羅喬治、占美畢拿、古斯馬、韓德君、郭艾倫等中外籃球明星聯手獻技，合演精彩賽事讓球迷盡飽眼福，最終國際籃球明星隊以128：104擊敗中國籃球明星隊。

本屆姚基金慈善賽的主題為「以體育人，愛擁香江」，主辦方表示，舉辦慈善賽旨在支持鄉村地區學校體育事業發展，幫助青少年通過體育活動實現健康成長；同時，今年會與中國香港籃球總會合作，將門票的部分收入用於未來香港青少年籃球發展事業。

國際籃球明星隊由保羅喬治、占士夏登、占美畢拿、基爾古斯馬和謝倫萊克奎（Jalen Lecque）擔正率先亮相。中國籃球明星隊派出韓德君、方碩、原帥、周鵬和叢晨明應戰，中外大戰一觸即發。

雙方開場就互不退讓，國際明星隊更用半場緊逼，讓球迷感受NBA級別的超卓防守。古斯馬得分先拔頭籌，韓德君順入禁區上籃回應。隨後保羅佐治和古斯馬火力全開，聯手大灑「三分雨」，後者更自拋「鋤樽」一展身手。國際明星隊憑高強度防守及火熱手感，首節大比分領先46：15。

次節開始，「大鬍子」夏登使出招牌後撤步三分，點燃全場球迷歡呼，連同國際明星隊其他G League球員三分轟炸對方籃框，中國明星隊方面，方碩和元帥亦發起一段攻勢，上半場戰成70：36。

第三節上演姚基金慈善賽特有環節，由姚基金希望小學籃球季選拔出的小球員、以及香港及澳門本地的小球員代表兩隊對壘，比分計入總成績，夏登、占美畢拿、周鵬、郭艾倫接連帶領年輕球員打出難忘的第三節。休息時間發生甜蜜小插曲，球迷求婚作戰大成功，現場觀眾為這對伴侶送上祝福。

最後一節雙方互換球衣，周鵬和方碩加入國際明星隊，古斯馬、占美畢拿則換到中國明星隊，台灣藝人劉耕宏亦上場享受比賽。兩隊持續展開得分大戰，互騷入樽招式，最終占美畢拿3記罰波命中，助國際明星隊以128：104獲勝，為今屆姚基金慈善賽香港站畫上完美句號。