C朗要求踢走4位外援　文尼勢離隊

艾納斯喺早前沙超盃決賽1比4大敗於希拉爾腳下，巨星C朗諷刺隊友「恰眼瞓」兼「瀨屎」，完場後憤怒離場，拒領亞軍獎牌，令人嘩然。事件繼續發酵，會方原本計劃炒教練路易斯卡斯度「祭旗」，但C朗認為球隊失利，球員需要負最大責任，建議進行大換血，包括清洗4位外援，星級射手沙迪奧文尼都有可能離隊。

艾納斯上季沙特職被希拉爾拋離14分，屈居亞軍，加上上仗沙超盃又輸畀呢支宿敵，沙特傳媒指C朗要求會方踢走現有外援，簽入更高質素猛將，提升爭標實力。撇除C朗本人，艾納斯上場沙超盃仲有另外6位正選外援球員，包括巴西門將賓圖、後衞阿歷士迪尼斯、西班牙中堅拿樸迪、葡萄牙中場奧達維奧艾美臣、巴西前鋒塔利斯卡、塞內加爾前鋒沙迪奧文尼。

考慮到奧達維奧艾美臣係C朗嘅國家隊隊友，門將賓圖剛於上月加盟，估計C朗要求清洗4位外援，應該係阿歷士迪尼斯、拿樸迪、塔利斯卡、沙迪奧文尼。

事實上，早前已傳出拿樸迪打算離隊，轉投皇馬，另1支沙特豪門伊蒂哈德有意簽入沙迪奧文尼，2人跳槽機會最大。

沙特傳媒指艾納斯已有增兵名單，正在斟介哥連泰斯19歲翼鋒韋斯利，接替沙迪奧文尼，曼聯翼鋒查頓辛祖都係收購目標之一，預料球隊短期內會「大地震」。