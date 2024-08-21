囊括三大獎項　菲爾科頓當選英格蘭球員先生

曼城中場菲爾科頓繼獲得2023/24年球季英超最佳球員、英格蘭足球先生之後，現時再當選英格蘭球員先生，換言之囊括本土三大個人獎項。車路士中場高爾彭馬獲得最佳年輕球員獎，2人同樣出身於曼城青年軍，「藍月亮」成為大贏家。

菲爾科頓上季英超射入19球及8次助攻，協助曼城完成聯賽4連冠霸業，大熱首次當選英格蘭球員先生絕對實至名歸。呢位24歲英格蘭國腳攞獎後話：「贏得呢個獎項，感覺非常特別，可以獲得其他球員認同，覺得非常驕傲，要特別多謝領隊哥迪奧拿及隊友，佢哋幫助我不斷進步。」英格蘭球員先生由英超球員投票選出，可見科頓上季精彩表現，令唔少對手口服心服。

至於22歲嘅高爾彭馬獲得最佳年輕球員獎，佢上季英超入22球及11次助攻，數據比菲爾科頓更加亮麗，但車路士成績欠佳，上季聯賽僅排第6位，最人費解係高爾彭馬落選最佳11人陣容。

最佳11人陣容，包括菲爾科頓、艾寧夏蘭特、奧尼屈堅斯、馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯、洛迪卡斯簡迪、基爾獲加、華基爾雲迪積克、加比爾馬加希斯、威廉沙列巴、大衞拉耶。