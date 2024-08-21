港超聯　聯賽全面採用VAR　張炎有：資源冇問題

足總周三（21日）於港會舉行新一季港超季前發布會，其中足總署任總幹事張炎有表示，來季所有聯賽賽事，俱設有視像助理裁判（VAR）協助執法，相信有足夠人手應付。

今季港超聯以3循環形式舉行，揭幕戰定於8月30日，由東方坐鎮旺角大球場鬥標準流浪，而港會首周則會輪空。獎金方面，港超聯賽會新一季頒發予聯賽冠亞軍的獎金，分別為港幣72萬及32萬5千。值得一提，由於理文和東方，正全力備戰「亞冠盃2」賽事，未有派球員出席發布會，因此是日僅得其餘7支隊伍的球員亮相，包括陳俊樂、伊高沙托尼及劉智樂等。

足總署任總幹事張炎有亦有現身，他透露今季所有港超聯賽事，皆有VAR協助執法：「嚟緊呢季比賽數目同上季差唔多，今季我哋編排賽事做好咗，唔會再有1日3賽嘅情況發生，有足夠人手同設備，確保每場聯賽都設VAR幫助執法。」

「有哥」續指其他盃賽採用VAR的方式，跟去季有少許不同：「『足總盃』應該場場都有VAR，『高級組銀牌』就會keep住4強開始先有，甚至嚟緊嘅國際友誼賽，如果主教練覺得有需要，資源又配合到嘅話，都可以採用VAR。」

足總主席霍啟山同日宣布，來季會成立U22聯賽，技術總監莫寧（John Morling）受訪時稱，首季賽事僅得九龍城未能參賽，其餘8支港超隊伍皆會參賽，預計於9月中至10月開鑼：「因為九龍城係新升班，想畀心機踢好呢季先，所以第1季U22聯賽得8隊參加。」

莫寧指計劃每隊需確保至少3名19至22歲的球員在場作賽，又預計聯賽會以雙循環形式進行，惟一切有待落實，至於港超聯賽會召集人陳文俊則提到，8支參加U22聯賽的球隊，可挑選3名U22球員，接受港超聯賽會為期10個月，每月港幣4000元的贊助。