銀牌男籃全華班對決　黃裕杰26分助漢友大勝晉裕

香港籃球銀牌賽男子高級組周三（21日）展開負方首圈賽事，頭場由漢友對陣晉裕爭奪「復活」資格，前者不留餘力愈打愈順，最終憑黃裕杰轟入全隊最高的26分，以85：50輕取晉裕取下銀牌賽首勝，晉級負方次圈賽事。

甫開賽，黃裕杰快攻上籃助漢友取領先地位，晉裕眾人亦不示弱，蘇志樂和蕭俊傑聯手咬緊比分，雙方你來我往戰至9：9平手。隨後漢友派出劉浩男替補上陣，即有三分入帳，加上黃銘德外圍亦打開手感，領先19：14。其後蘇志樂連取5分再將比分扳平，單節轟入10分。漢友以21：19領先完成首節。

次節迎來轉淚點，由漢友提早打破僵局，利用蘇志樂被替下休息的時間，加快攻防轉換下打出一段22：4攻勢，完全掌握比賽節奏，老將黃裕杰半場狂取16分。晉裕於最後1分鐘由蕭俊傑造出籃底「And 1」打破得分荒，惟全隊單節僅得7分，以26：45的大落後劣勢返回更衣室。

還邊後，漢友延續得分模式，替補球員相繼上陣俱交出表現。晉裕未有放棄，梁民熊貢獻三分、蕭俊傑衝擊對手禁區助球隊追分，但黃裕杰再度挺身而出，順入籃底得分撲滅晉裕反擊氣勢，第三節仍以63：44領先奠定勝局。

最後一節，蔡駿賢攻防兼具表現亮眼，面對毫不保留的晉裕愈戰愈勇，反觀晉裕追分未果，更於最後3分鐘收起蘇志樂，換上替補陣容正式宣告退出銀牌賽爭標行列。最終漢友眾將合力以85：50淘汰晉裕，晉級負方次圈賽事，將於9月3日對上香港東方和崇德飛鷹之間的負方。

漢友3人得分上雙，黃裕杰轟全隊最高的26分成為贏波最大功臣，蔡駿賢和溫梓豐亦分別交出13分和11分。晉裕主將蕭俊傑和蘇志樂分別取得18分和17分。