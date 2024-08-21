康仁福建「新雙槍」發威　合轟36分挫建龍飛馬

香港籃球銀牌賽男子高級組周三（21日）尾場「生死戰」，康仁福建憑「新雙槍」張偉康和林俊達合轟36分，以77：67淘汰建龍飛馬，晉級負方次圈。

開局雙方較為手緊，多次外圍試射彈框而出，數分鐘僅得單位數得分。其後建龍飛馬鍾俊昇和周健宏先後射入三分彈，而康仁福建亦及時轉換策略，挑戰對手顔色地帶搏得多個罰球機會，以15：14些微領先。

第二節建龍飛馬替入張馳岳上場增加活力，不過隨著張偉康三分開齋提升隊伍士氣，成功帶動康仁福建眾將進入得分模式，他更上演手起刀落的窒息快攻三分，建龍飛馬逼不得已叫停比賽整頓節奏。惟回場後未見效果，反觀康仁福建黃子謙連取7分，其中亦有三分命中，一度打出誇張的17：0攻勢，加上張偉康射入單節的第3記三分，助球隊上半場以45：28掌握大幅領先優勢。

下半場建龍飛馬壞消息接踵而來，先有主要戰術地位的小將畢鈞皓在激戰中被撞爆嘴角，尾節更有黃嘉棟於奮力追分過程中發生強烈碰撞，導致左手甩骹，雖然建龍飛馬球員仍未放棄，繼續奮戰收復失地，甚至於第三及第四節分別打出17：17、22：15的單節比分，更成功限制「Hot hand」的張偉康起手，但有林俊達挺身而出亦轟入3記三分波，阻止對手追分。最終局勢未有被扭轉，康仁福建以77：67擊敗建龍飛馬，奪得晉級負方次圈資格，將於9月3日迎上滿貫和晉龍WTS之間的負方。

康仁福建3人得分上雙，其中「新雙槍」的張偉康和林俊達俱轟入最高的18分，黃子謙亦貢獻13分。建龍飛馬曾浩然取得全隊最高的12分，張馳岳則有10分進賬。