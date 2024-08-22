美網外圍賽次圈　黃澤林憾負中華台北球手止步

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）周三（21日）晚上，出戰美國公開賽外圍賽次圈。最終黃澤力戰3盤兼一度持有Match Point下，仍以盤數1比2（6比1、2比6及6比7）不敵中華台北球手許育修，遺憾止步。

Coleman的最新世界排名，已升至生涯最高的第153位，港將要連贏3場外圍賽，才能晉級正賽。Coleman日前在外圍賽首圈，勇挫2022年殺入溫網8強的智利球手加連（Christian Garin），次圈硬撼第185位的中華台北好手，去年成功打入澳網及美網正賽的許育修，二人曾在兩年前的ITF未來賽越南站交手，當時Coleman以盤數1比2落敗。

港將第1盤就有好開始，在第3和第5局成功破發，更於個人頭兩個發球局俱以「Love Game」保發，領先局數5比1。其後Coleman繼續利用較為純熟的底線抽擊，逼使許育修出現較多失誤，Coleman第3度破發，以6比1先下一城。

惟第2盤風雲變色，許育修的接發球有明顯改善，兩度造出破發，這位中華台北球手其後增加上網搶攻的頻率，避免與Coleman在底線對猜，收到效果，一度領先局數4比1。此時，不少現場球迷高呼「Coleman 加油！」，為港將打氣，可惜Coleman仍輸2比6被追平盤數。

黃澤林到決勝盤發球回穩，頭10局皆與許育修互保發球局，其中第10局，Coleman一度取得Match Point，可惜被許育修化解兼成功保發。結果兩人戰至「搶十」，最終Coleman輸細分8比10，盤數輸1比2，外圍賽止步，未能報兩年前一敗之仇。