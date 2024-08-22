曼聯縮皮刻薄　員工焗坐廁所旁食飯

英國富商拉特克利夫上年年底收購曼聯25%股份之後，成為球會新話事人，呢位「化工大王」頻頻出手節省成本，除咗裁員250人之外，亦削減員工福利。根據英國《每日郵報》爆料，曼聯取消向比賽日工作人員發放飲食套餐，部分員工投訴要坐喺廁所旁邊食飯，感到非常難堪。

曼聯新管理層經過詳細審核財政之後，從各方面開刀削減成本，即使細微位置都唔放過，紅魔鬼喺今季英超揭幕戰主場對富咸，推行新縮皮政策，取消向員工供應飲食套餐。以往曼聯主場比賽日，每位員工可以獲得一盒套餐，包括三明治、麥片、薯片、飲品，但現時只能夠獲分配公司客戶食剩嘅食物，令人嘩然。

不過，曼聯會方立即作出澄清，指向員工及球迷提供相同食物，並非「餸頭餸尾」，而係專門為員工製作嘅食物，同時指出以往飲食套餐，有好多食物食唔晒，白白被浪費，所以作出改變。

另外，有曼聯員工爆料，話會方喺廁所旁邊放飯桌，畀佢哋使用，情況令人尷尬：「當有人從廁所行出來，就會見你喺前面食飯，實在唔衞生。」會方反駁話，員工用膳區域係一間獨立房間，只係旁邊有廁所。

曼聯除咗對員工刻薄之外，對球迷方面，亦都慳得就慳，包括取消向包廂球迷免費提供比賽日場刊，有球迷不滿話：「我哋畀咗唔少錢買門票，連1份場刊都冇，球會實在太孤寒。」紅魔鬼方面指好多場刊喺賽後被掉棄，同樣造成浪費，球迷可以用手機掃二維碼，睇電子版場刊。

曼聯今夏豪花近1.5億鎊(約15億港元)收購新球員，並同隊長般奴費南迪斯續約，據悉周薪高達35萬鎊(約350萬港元)，令佢成為隊內「打工皇帝」，會方使咗巨額金錢之後，惟有喺其他地方縮皮，只能委屈一般員工同球迷。