在聖佐治公園踢波　JSR學員Ivan：畢生難忘

香港賽馬會青少年足球發展計劃「英國之旅」，獲寶貴機會擔任隨軍記者的兩位第11屆賽馬會青少年體育記者計劃(JSR)學員Cindy和Ivan，在整個行程中，除走訪過位於曼徹斯特內不同的足球設施和場地，以及採訪不同對象、感受當地足球文化之外，Ivan更得到畢生難忘的經歷，就是在英格蘭國家足球訓練基地聖佐治公園St. George's Park，接受一課足球訓練。

今夏開始成為其中一位港超聯評述員的曾憲諾（Ivan），表示自己從少已屬足球愛好者，一直夢想成為一個足球員，但隨着時間的洗禮，已經成為體育記者的他，已不禁把這個足球夢藏在心深處，沒想到這次能以隨軍記者的身分，在英格蘭的足球殿堂踢波。「知道有機會在聖佐治公園踢波，出發前已經興奮到多晚睡不着，因為英格蘭國家隊就是在這裏練波。」

除了能在聖佐治公園踢足球讓Ivan難忘外，這裏的訓練場大部分都以英格蘭球壇名宿的名字去命名，讓Ivan感受到當地對球員的尊重，更令他思考香港的球會，有沒有空間去參考相關措施。「用球員名字為訓練場命名除了可以表揚球員對球壇的付出，更可以將球員的足球故事傳揚開去，例如碧咸（David Beckham） 、舒利亞（Alan Shearer) 、奧雲（Michael Owen），在聖佐治公園也有用他們命名的訓練場 ，自己覺得香港足球在這方面可以做得更多，要硬件追上英格蘭當然困難，但在文化推動上，香港足球暫時仍然缺乏，始終一項運動要受歡迎，文化推廣都很重要。」

Ivan 表示，這次旅程不僅讓他圓夢，更讓他學習到為何英格蘭在足球推廣上如此成功：「今次海外實習之旅令我感受到當地人對足球的熱愛，亦令我想以體育記者或者評述員的身分，為香港足球作出更多貢獻，令更多人喜歡香港足球！」

新一季「中銀人壽香港超級聯賽」，將於本月30日(五)晚上8時假旺角大球場開鑼，Ivan加入評述員陣營，與陳肇麒、李健和、劉舜文、李德能和劉健基等前輩，為各位球迷「講波」，大家記得多多支持啦！